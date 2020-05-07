Прокуратура требует возбудить дело за фейк о чипировании людей из-за COVID-19

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Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело по факту распространения в интернете фейка об искусственном создании коронавируса с целью чипирования населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

Как отмечается, в Сети появились видеоролики, на которых говорится, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка.

Также на просторах интернета появились информация, что якобы распространение коронавируса можно спрогнозировать путем нумерологических расчетов.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

В Сети также нашли фейк о продаже вакцины от COVID-19, якобы разработанной в Казахстане. Генпрокуратура потребовала у Роскомнадзора ограничить доступ к указанным публикациям.

Ранее Генпрокуратура потребовала заблокировать фейки о платном лечении COVID-19 в Сети. До этого появилась информация о том, что Московский городской фонд обязательного медицинского страхования якобы отказался платить за лечение пациентов с коронавирусом, госпитализированных не скорой помощью.

