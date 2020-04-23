Генпрокуратура потребовала заблокировать фейки о коронавирусе

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Генеральная прокуратура России направила в Роскомнадзор требование заблокировать ложные сообщения о коронавирусе, передает RT.

Отмечается, что речь идет о фейковом сообщении на видеохостинге YouTube, где был размещен видеоролик о том, что якобы коронавирусом заражаются только люди определенных национальностей. Этот же ролик появился в социальной сети "ВКонтакте".

Также в Youtube было размещено видео, в котором говорилось, что под видом борьбы с COVID-19 у людей проводят изъятие органов для продажи.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что все материалы направлены следователям для решения вопроса об уголовном преследовании по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

В России активно ведется борьба с появлением недостоверной информации в интернете. Так, ранее Следственный комитет (СК) России возбудил три уголовных дела по фактам распространения ложной информации о коронавирусе.

Речь шла о публикациях в интернете о массовом заражении российских военных в Сирии, а также о якобы принятом решении властей о продлении самоизоляции до 12 месяцев и введении пропускного режима в столице.

31 марта Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение ложной информации, касающейся коронавируса. Согласно ему, обвиняемый может быть наказан лишением свободы на срок до 5 лет.

