Жительницу Сахалина оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о COVID-19

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Суд обязал жительницу Сахалина выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за недостоверную информацию о коронавирусной инфекции, сообщает "Газета.ру".
По данным полиции, жительница села Горнозаводска 1991 года рождения распространила в одном из мессенджеров аудиосообщение о том, что в городе Невельске якобы в тяжелом состоянии госпитализировали двоих граждан с подозрением на коронавирус.
Женщина утверждала, что получила эту информацию от знакомого из администрации города. Автора сообщения установили в течение суток.
Как оказалось, эти данные не соответствуют действительности – на территории Невельского района не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.
Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе. Согласно закону, такое деяние будет наказываться штрафом от 300 до 700 тысяч рублей, исправительными работами на срок до 1 года или ограничением свободы до 3 лет.
Если публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека, то за такое деяние грозит штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, принудительные работы до 3 лет или лишение свободы до 3 лет.
Если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, то наказание грозит в виде штрафа от 1,5 до 2 миллионов рублей, принудительных работ на срок до 5 лет или лишения свободы до 5 лет.
Москвичей призвали соблюдать дистанцию при общении из-за коронавируса
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