СК возбудил три уголовных дела из-за публикаций с ложной информацией о коронавирусе

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет (СК) России возбудили три уголовных дела по фактам распространения ложной информации о коронавирусе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Она заявила, что по фактам распространения недостоверной информации СК возбудил три уголовных дела по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

По словам Петренко, речь идет о публикациях в интернете о массовом заражении российских военных в Сирии, а также о якобы принятом решении властей о продлении самоизоляции до 12 месяцев и введении пропускного режима в столице.

В настоящий момент проводятся следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ложной информации, согласно которой коронавирус был создан в России. Отмечалось, что на просторах интернета появилось видео, в котором утверждалось, что коронавирус якобы был разработан в научном центре "Вектор".

В России активно ведется борьба с появлением недостоверной информации в интернете. Так, 6 апреля Генеральная прокуратура выявила фейки в пяти регионах России.

31 марта Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение ложной информации, касающейся коронавируса. Согласно ему, обвиняемый может быть наказан лишением свободы на срок до 5 лет.

