СК возбудил уголовное дело из-за фейка, что коронавирус создали в России

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ложной информации, согласно которой коронавирус был создан в России, передает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она отметила, что в социальной сети Twitter появилось видео, в котором утверждается, что коронавирус был разработан в научном центре "Вектор". После его создания он путем взрыва был распространен на территории России и Китая.

В связи с тем, что в этом ролике была указана заведомо ложная информация, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 207.1 УК РФ.

Петренко сообщила, что следователи проведут необходимые мероприятия по установке личности пользователя, который опубликовал видео в социальной сети.

В России активно ведется борьба с появлением недостоверной информации в интернете. Так, 6 апреля Генеральная прокуратура выявила фейки в пяти регионах России.

31 марта Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение ложной информации, касающейся коронавируса. Согласно ему, обвиняемый может быть наказан лишением свободы на срок до 5 лет.

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила специальную ленту новостей, посвященную распространению COVID-19. В ней собрана информация из надежных и проверенных источников.