Генпрокуратура РФ выявила фейки о коронавирусе в пяти регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Генеральная прокуратура выявила недостоверные сообщения о коронавирусе в пяти регионах России, сообщает ТАСС.
Ведомство рассмотрело материалы органов прокуратуры Санкт-Петербурга, Татарстана, Чувашии, Пермского края и Курской области о размещении в соцсетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram фейков, которые создают угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности.
Генпрокуратура обратилась потребовала у Роскомнадзора ограничить доступ к этой информации.
Ранее суд обязал жительницу Сахалина выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за недостоверную информацию о коронавирусной инфекции.
Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям.
Ранее закон одобрил Совет Федерации. Согласно закону, если публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека, за такое деяние грозит штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, принудительные работы до 3 лет или лишение свободы до 3 лет.
Если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, то наказание грозит в виде штрафа от 1,5 до 2 миллионов рублей, принудительных работ на срок до 5 лет или лишения свободы до 5 лет.
Москвичей призвали соблюдать дистанцию при общении из-за коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: