Генпрокуратура РФ выявила фейки о коронавирусе в пяти регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Генеральная прокуратура выявила недостоверные сообщения о коронавирусе в пяти регионах России, сообщает ТАСС.

Ведомство рассмотрело материалы органов прокуратуры Санкт-Петербурга, Татарстана, Чувашии, Пермского края и Курской области о размещении в соцсетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram фейков, которые создают угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности.

Генпрокуратура обратилась потребовала у Роскомнадзора ограничить доступ к этой информации.

Ранее суд обязал жительницу Сахалина выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за недостоверную информацию о коронавирусной инфекции.

Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям.

Ранее закон одобрил Совет Федерации. Согласно закону, если публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека, за такое деяние грозит штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, принудительные работы до 3 лет или лишение свободы до 3 лет.

Если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, то наказание грозит в виде штрафа от 1,5 до 2 миллионов рублей, принудительных работ на срок до 5 лет или лишения свободы до 5 лет.