Deutsche Bank предсказал наступление эпохи глобального беспорядка

03:30
Фото: TASS/EPA/SASCHA STEINBACH
Эпоху глобализации, длившуюся с 1980 года, сменит "век беспорядка". Такое мнение содержится в исследовании Deutsche Bank, которое приводит РБК.
В докладе говорится, что новая эпоха будет характеризоваться возвышением экономики Китая и последующей напряженностью в отношениях с США. При этом продолжится рост глобального долга и политика "вертолетных денег" от центробанков.
Кроме того, мир ждет усиление позиций миллениалов, которые к 2030 году догонят старшие поколения по численности. Это позволит молодому поколению определять результаты выборов.
Беспорядок будет определять новую эпоху как минимум в течение десятилетия. В то же время эксперты полагают, что "не всякий беспорядок является плохим".
По мнению аналитиков, глобализация ассоциировалась с рекордным совокупным ростом цен на активы, а новые времена несут угрозу текущим глобальным оценкам.
Эпоха беспорядка, вероятно, будет характеризоваться и стагнацией в экономике Европы с перспективой политической фрагментации.
В то же время мир ждет усиление экономического неравенства в первое время после пандемии, но в дальнейшем тренд развернется, так как государства начнут взимать больше налогов с богатых.
Кроме того, ожидается рост глобальной озабоченности вопросами климата, из-за чего будет введен углеродный налог. При этом эксперты считают, что мир стоит на пороге новой технологической революции.
Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли ранее предупредил о голоде "библейских масштабов" из-за последствий пандемии коронавируса.
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