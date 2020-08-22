Глава ВПП заявил, что COVID-19 ведет к "библейским масштабам голода"

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Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли предупредил о голоде "библейских масштабов" из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Бизли пояснил, что, согласно имеющимся данным, ВПП прогнозирует рост на 80% числа людей, которые испытывают недостаток в продовольствии. По его словам, эти данные указывают на "настоящую катастрофу".

Он отметил, что в Латинской Америке число голодающих возрастет на 269%, не лучше ситуация и в Восточной и Центральной Азии, где рост ожидается на уровне 135%, а в Африке – 90%.

"Голод в мире уже находится на заоблачном уровне, и если мы немедленно не начнем действовать, весь мир будет отброшен назад, утратив все достижения в борьбе с голодом последнего десятилетия. Цена бездействия будет невероятно высока", – заявил Бизли.

Ранее Бизли попросил Россию помочь в сборе денежных средств в размере 4,9 миллиарда долларов для оказания помощи миллионам людей, которые нуждаются в поддержке из-за коронавируса.

Глава программы заявил, что его проект направлен на достижение "Нулевого голода". Он отметил, что программа в том числе работает в сфере по укреплению правительственных программ по противостоянию кризисам и обеспечению долгосрочного развития.

