Глава Всемирной продовольственной программы удовлетворен уровнем сотрудничества с РФ

Фото: ТАСС/Kena Betancur/Zuma
Всемирная продовольственная программа (ВПП) ценит сотрудничество с Россией. Об этом рассказал ТАСС глава ВПП Дэвид Бизли.
"Поддержка Российской Федерации ВПП и нашей работы очень ощутима, надежна и стратегически важна. Наше сотрудничество ведется на разных континентах, включая страны Центральной Азии, Латинской Америки и Африки", – рассказал Бизли.
Он отметил, что Россия финансирует программы по укреплению продовольственных систем, а также проектов по обеспечению питанием школ. Бизли также напомнил о поставке Россией грузовиков "КамАЗ", которые сейчас задействованы в выполнении гуманитарных миссий ВПП.
Глава программы заявил, что его проект направлен на достижение "Нулевого голода". Он отметил, что программа в том числе работает в сфере по укреплению правительственных программ по противостоянию кризисам и обеспечению долгосрочного развития.
В заключение Бизли попросил Россию помочь в сборе денежных средств в размере 4,9 миллиарда долларов для оказания помощи миллионам людей, которые нуждаются в поддержке из-за коронавируса.
В апреле Бизли заявлял, что человечество может столкнуться с массовым голодом через несколько месяцев из-за пандемии коронавируса. В этой связи Бизли попросил всех участников боевых действий предоставить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи. Кроме того, он призвал вложить 350 миллионов долларов в создание сети логистических центров для поставок.
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