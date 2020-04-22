В ООН предупредили о риске голода "библейских масштабов"

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Человечество может столкнуться с массовым голодом через несколько месяцев из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли. По его словам на сайте организации, это произойдет в том случае, если не обеспечить продовольственную безопасность.

"Если мы не начнем действовать сейчас, то можем столкнуться с голодом библейских масштабов", – цитирует эксперта портал "Мир 24".

В этой связи Бизли попросил всех участников боевых действий предоставить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи. Кроме того, он призвал вложить 350 миллионов долларов в создание сети логистических центров для поставок.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее сообщил, что в условиях глобальной рецессии, которая была вызвана коронавирусной инфекцией, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончалось. В России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса, умерли 456 человек.