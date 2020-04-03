В РФ оценили блокировку российской декларации по борьбе с коронавирусом в ООН

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В российском постпредстве при ООН выразили сожаление в связи с блокировкой декларации о солидарности в борьбе с коронавирусом, инициированной Россией в соавторстве с 28 государствами, сообщает RT.

В декларации предлагалось признать лидирующую роль ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса и установить сотрудничество государств между собой и с ВОЗ. Также документ призывал оказывать помощь наиболее пострадавшим государствам, отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, принятых в обход Совбеза ООН.

"Как известно, консенсусного принятия внесенного нами документа не получилось. Этому воспрепятствовали Украина, Грузия, Великобритания, США и ЕС", – говорится в сообщении.

Дипломаты заявили, что сожалеют, что некоторые страны не смогли "поступиться своими политизированными подходами и интересами", и желали бы видеть в письменной форме логику и аргументы блокирования проекта декларации со стороны ЕС, США и Великобритании.

Ранее Дональд Трамп поблагодарил Россию за оказанную США гуманитарную помощь. Он принял предложение Владимира Путина отправить в Штаты самолет с жизненно необходимым грузом.

Он напомнил, что США и сами помогают другим странам. "Этот самолет может спасти множество жизней. Такую помощь я в любой день приму", – подчеркнул Трамп.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 900 тысяч человек, свыше 45 тысяч скончалось.