Стоимость медоборудования для США в равной мере оплачена РФПИ и Вашингтоном

Фото: ТАСС/Пресс-служба постпредства РФ при ООН

Стоимость медицинского оборудования, доставленного из России в Соединенные Штаты, оплачена попалам Российским фондом прямых инвестиций и американской стороной, сообщает ТАСС.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва и Вашингтон сотрудничают на основании договоренностей лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа, которые ранее по телефону обсудили меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

"В развитие этих договоренностей груз медицинского оборудования был доставлен в США самолетом военно-транспортной авиации Министерства обороны России", – отметила она.

Ранее сообщалось, что второй самолет с медицинским грузом прибыл из России в Нью-Йорк. На борту лайнера находились дезинфицирующие средства, очки, респираторы и маски, а также оборудование.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, жертвами COVID-19 в США стало более 5,1 тысячи человек, заразилось коронавирусом свыше 215 тысяч.