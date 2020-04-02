В Кремле рассказали, для чего Россия направила в США гуманитарную помощь

Фото: ТАСС/Пресс-служба постпредства РФ при ООН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, с какой целью самолет с медицинским оборудованием отправился в США. По его словам, сейчас важно международное взаимодействие в борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.

В Кремле обратили внимание, что ни одна страна не может эффективно бороться с вирусом.

Ко всему прочему, в администрации президента РФ уточнили, что в скором времени с заявлением по данной ситуации выступит МИД России, сообщает "Газета.ру".

Кроме того, Песков ответил на критику, согласно которой Россия не должна была отправлять медицинские средства в США.

Как подчеркнул Песков, подобные мнения есть всегда, но международное взаимодействие в борьбе с коронавирусом считается очень важным измерением деятельности любой страны.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия прислала в США первый самолет с медицинским оборудованием. Президент США отметил, что так же поступил и Китай.