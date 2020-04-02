Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

14:04

В Кремле рассказали, для чего Россия направила в США гуманитарную помощь

общество политика

Фото: ТАСС/Пресс-служба постпредства РФ при ООН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, с какой целью самолет с медицинским оборудованием отправился в США. По его словам, сейчас важно международное взаимодействие в борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.

В Кремле обратили внимание, что ни одна страна не может эффективно бороться с вирусом.

Ко всему прочему, в администрации президента РФ уточнили, что в скором времени с заявлением по данной ситуации выступит МИД России, сообщает "Газета.ру".

Кроме того, Песков ответил на критику, согласно которой Россия не должна была отправлять медицинские средства в США.

Как подчеркнул Песков, подобные мнения есть всегда, но международное взаимодействие в борьбе с коронавирусом считается очень важным измерением деятельности любой страны.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия прислала в США первый самолет с медицинским оборудованием. Президент США отметил, что так же поступил и Китай.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать