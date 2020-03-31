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Политика

31 марта, 21:21

Песков рассказал о реакции Трампа на гуманитарную помощь из России

политика общество за рубежом

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп с признательностью принял от России гуманитарную помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

"С российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты. Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера", – заявил представитель Кремля.

Ранее Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что РФ прислала в США самолет с медицинским оборудованием. Он также отметил, что аналогичную помощь Америка получила от Китая.

На данный момент США – один из самых зараженных регионов мира. Официальные данные по Америке указывают на 175 тысяч 67 человек с подтвержденным диагнозом и на 3415 смертей. Число выздоровевших достигло 5994 человек.

Накануне Дональд Трамп заявил, что своевременные меры правительства помогли избежать еще больших жертв. Ссылаясь на прогнозы, американский лидер заявил, что гибель от 100 до 200 тысяч человек в этих условиях будет "хорошей работой".

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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