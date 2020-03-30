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Политика

21:06

Лавров и Помпео обсудили последние мировые события по телефону

политика за рубежом экономика общество

Фото: ТАСС/Zuma

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом COVID-19 и итоги саммита G20. Об этом сообщает ТАСС.

"30 марта по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и государственного секретаря США Майкла Помпео. В развитие беседы по телефону президентов России и США [Владимира Путина и Дональда Трампа], проведенной несколькими часами ранее, главы внешнеполитических ведомств продолжили обмен мнениями по ситуации в мире, вызванной пандемией коронавируса", – объявили в МИД РФ.

Стороны также договорились содействовать реализации идей и конкретных решений, высказанных на саммите G20. Политическая конференция впервые в истории проходила в видеоформате.

Президент России Владимир Путин в ходе саммита заявил о необходимости совместных действий стран по восстановлению экономики. В частности, российский лидер высказался в поддержку восстановления доверия на мировом рынке.

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