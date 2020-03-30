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Политика

17:43

Трамп обсудит с Путиным коронавирус и цены на нефть

политика

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп сообщил, что скоро у него будет телефонный разговор с Владимиром Путиным. Американский глава обсудит с президентом РФ ситуацию вокруг коронавируса и цены на нефть, передает телеканал Fox News.

Ожидается, что диалог между Путиным и Трампом состоится вечером 30 марта. По утверждению лидера США, он ждет, что Путин в ходе разговора поднимет вопрос, связанный с отменой санкций против России.

При этом будет идти речь о ценах на нефть и торговле. В марте стало известно, что среди факторов, которые оказали негативное влияние на мировую экономику, помимо COVID-19, министр энергетики РФ Александр Новак назвал падение нефтяных цен из-за срыва сделки ОПЕК+.

Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, РФ и Казахстан отказались.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. В мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось. Всего на территории России зафиксировано более 1,8 тысячи заболевших коронавирусом, вылечились 66 человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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