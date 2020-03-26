Путин рассказал о необходимости общего плана на саммите G20

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин на саммите G20 рассказал о необходимости общего плана для восстановления экономики, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что из-за ситуации с распространением кризиса необходимо восстановление доверия между странами на мировом рынке. Общий план, с точки зрения Путина, важен для слаженных действий по стабилизации мировой экономики и поддержке стран, пострадавших от кризиса.
Российский лидер также отметил ограниченность некоторых стран в возможностях заимствования ресурсов. Он подчеркнул, что этот момент также должен учитываться при проработке мер по стабилизации мировой экономики.
Также Путин на саммите стран "большой двадцатки" подчеркнул, что негативные экономические тенденции, вызванные ситуацией с коронавирусом, будут хуже по своим последствиям, нежели мировой кризис 2008-2009 годов. Также он отметил, что пик безработицы может превысить аналогичный показатель указанного периода.
Саммит G20 впервые проводится по видеосвязи. Ранее российский лидер выразил уверенность, что страна сможет справиться с коронавирусом даже раньше, чем через два-три месяца.
G20 впервые в истории собралась на виртуальный саммит
Численность зараженных COVID-19 в России составляет 840 человек. Кроме того, стало известно о двух умерших пожилых пациентах, тесты которых выявили коронавирусную инфекцию и пневмонию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: