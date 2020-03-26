Путин рассказал о необходимости общего плана на саммите G20

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Президент России Владимир Путин на саммите G20 рассказал о необходимости общего плана для восстановления экономики, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что из-за ситуации с распространением кризиса необходимо восстановление доверия между странами на мировом рынке. Общий план, с точки зрения Путина, важен для слаженных действий по стабилизации мировой экономики и поддержке стран, пострадавших от кризиса.

Российский лидер также отметил ограниченность некоторых стран в возможностях заимствования ресурсов. Он подчеркнул, что этот момент также должен учитываться при проработке мер по стабилизации мировой экономики.

Также Путин на саммите стран "большой двадцатки" подчеркнул, что негативные экономические тенденции, вызванные ситуацией с коронавирусом, будут хуже по своим последствиям, нежели мировой кризис 2008-2009 годов. Также он отметил, что пик безработицы может превысить аналогичный показатель указанного периода.

Саммит G20 впервые проводится по видеосвязи. Ранее российский лидер выразил уверенность, что страна сможет справиться с коронавирусом даже раньше, чем через два-три месяца.

G20 впервые в истории собралась на виртуальный саммит

Численность зараженных COVID-19 в России составляет 840 человек. Кроме того, стало известно о двух умерших пожилых пациентах, тесты которых выявили коронавирусную инфекцию и пневмонию.