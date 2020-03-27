В МВФ рассказали, что мировая экономика вошла в стадию рецессии

19:45
Фото: ТАСС/GIAN EHRENZELLER/EPA
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила, что мировая экономика вошла в стадию рецессии, сообщает ТАСС.
Она рассказала, что экономические показатели в мире в настоящий момент аналогичны или хуже тех, что наблюдались во время рецессии, вызванной финансовым кризисом 2008–2009 годов. Кроме того, Георгиева предложила обратить внимание на страны, которые имеют крупный внешний долг.
Она подчеркнула, что в настоящий момент рассматривается идея использования превентивных кредитов. Они помогут создать защитные механизмы, которые уберегут национальные экономики от углубления кризисных тенденций.
"Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью", – сказала Георгиева.
26 марта состоялся первый виртуальный саммит стран G20. На нем президент России Владимир Путин подчеркнул, что государствам "большой двадцатки" необходимо разработать совместный общий план для восстановления мировой экономики. Он выразил мнение, что нынешний кризис может вызвать более разрушительные последствия, чем события 2008-2009 годов.
Центральный банк РФ 27 марта утвердил дополнительные меры по поддержке экономики и финансового сектора. В частности, в учреждении порекомендовали банкам реструктурировать валютные кредиты заемщикам, которые пострадали от коронавируса. Кроме того, Путин предложил дать отсрочку по налогам малому и среднему бизнесу.
Согласно данным ВОЗ, общее количество зараженных коронавирусом на 27 марта превысило 460 тысяч человек. Более 21 тысячи человек стали жертвами инфицирования COVID-19. Лидерами по численности зараженных являются США, Китай, Италия, Испания и Германия. В России зафиксировали 1036 эпизодов инфицирования.
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