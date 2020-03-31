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Общество

31 марта, 21:08

Число жертв коронавируса в США превысило показатель Китая

за рубежом медицина общество

Фото: AP Photo/John Minchillo

Число жертв коронавируса COVID-19 на территории США превысило 3,4 тысячи человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, осуществляющий подсчет как на региональном, так и на федеральном уровне.

Официальные данные по Америке указывают на 175 тысяч 67 человек с подтвержденным диагнозом и на 3 415 смертей. При этом выздоровели 5 994 человека.

По данным университета, в США в настоящий момент скончалось больше людей, чем в Китае. В КНР жертвами COVID-19 стали 3 309 людей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп обсудили российскую помощь США. Представитель Кремля отметил, что работа в данном направлении ведется.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России на данный момент зафиксировано 2 337 заболевших коронавирусом в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 – в Москве. За весь период выписан 121 человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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