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Общество

16 апреля, 22:02

Генсек ООН не исключает, что мир потеряет сотни тысяч детей в этом году

общество

Фото: ТАСС/Zuma

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что в условиях глобальной рецессии, которая была вызвана коронавирусной инфекцией, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей.
16 апреля генсек представил доклад о рисках, с которыми сталкиваются дети, передает РИА Новости.

"В условиях нарастания глобальной рецессии в 2020 году могут случиться сотни тысяч дополнительных случаев детских смертей", – уточнил Гутерреш в своем видеообращении.

При этом он призвал семьи и политических лидеров сделать все возможное для защиты детей.

"Некоторые школы предлагают дистанционное обучение, но это доступно не всем. Дети в странах с медленным и дорогим интернетом находятся в крайне неблагоприятном положении", – обратил внимание Гутерреш.

Так, генсек отметил, что до пандемии коронавируса мир столкнулся с недопустимыми показателями недоедания и задержки роста у детей.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,9 миллиона случаев заражения COVID-19, свыше 123 тысяч человек скончалось. В России заболевших 27 938 человек, вылечились 2 304, скончались 232.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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