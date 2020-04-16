Регионам советуют приостанавливать плановую вакцинацию исходя из обстановки с COVID-19

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Министерство здравоохранения России рекомендовало региональным властям принимать решение о приостановке плановой вакцинации, основываясь на эпидемиологической обстановке по коронавирусной инфекции.

"Полагаем целесообразным рекомендовать региональным оперативным штабам принимать решения о временном приостановлении плановой иммунизации детского населения в рамках национального календаря, исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте Российской Федерации", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно последним данным, за последние сутки в России подтверждено 3 448 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. Всего в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения вирусом. За весь период выздоровели 2 304 человека.

Ранее в Детском фонде ООН отметили, что из-за COVID-19, на борьбу с которым брошены все силы, в 24 государствах уже перенесли сроки вакцинации от кори. В организации подсчитали, что таким образом без прививок могут остаться 117 миллионов детей из 37 стран.