После коронавируса мир может охватить вспышка кори – Детский фонд ООН

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Вспышки кори могут произойти в разных частях мира после пандемии коронавирусной инфекции. Такое заявление сделали представители Детского фонда ООН, сообщает ИА "НСН".

В организации отметили, что из-за COVID-19, на борьбу с которым брошены все силы, в 24 государствах уже перенесли сроки вакцинации от кори.

В фонде подсчитали, что таким образом без прививок могут остаться 117 миллионов детей из 37 стран.

Ранее в Китае предрекли новую волну коронавируса. Эксперты предположили, что человечество не сможет в полной мере справиться с пандемией COVID-19 этим летом, а потому заболевание вновь начнет набирать обороты в ноябре.

Также академик РАН заявлял, что коронавирус пришел в человечество навсегда. По оценкам специалиста, COVID-19 должны переболеть 70% населения планеты.