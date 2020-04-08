Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения.

По его словам, ВОЗ получила "огромное количество денег от США". При этом глава Белого дома остался недоволен тем, что организация критиковала его решение по ограничению передвижений.

Трамп посчитал, что ВОЗ была "очень ориентирована на Китай", поэтому Соединенные Штаты "изучат возможность" остановки выплат, передает РИА Новости.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя позицию американского президента, отметил, что ВОЗ проделала огромную работу в контексте борьбы с пандемией коронавируса.

По данным университета Джонса Хопкинса, количество случаев заражения COVID-19 в США приближается к 400 тысячам. Почти 22 тысячи человек полностью выздоровели, жертвами стали 12 тысяч 722 человека.

В России за последние сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 1 154 человека. Всего в РФ зарегистрировано 7 497 случаев заражения.

11 марта ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. В мире зафиксировано более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончалось.