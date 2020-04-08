Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ

05:00
Фото: Depositphotos
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения.
По его словам, ВОЗ получила "огромное количество денег от США". При этом глава Белого дома остался недоволен тем, что организация критиковала его решение по ограничению передвижений.
Трамп посчитал, что ВОЗ была "очень ориентирована на Китай", поэтому Соединенные Штаты "изучат возможность" остановки выплат, передает РИА Новости.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя позицию американского президента, отметил, что ВОЗ проделала огромную работу в контексте борьбы с пандемией коронавируса.
По данным университета Джонса Хопкинса, количество случаев заражения COVID-19 в США приближается к 400 тысячам. Почти 22 тысячи человек полностью выздоровели, жертвами стали 12 тысяч 722 человека.
В России за последние сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 1 154 человека. Всего в РФ зарегистрировано 7 497 случаев заражения.
11 марта ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. В мире зафиксировано более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончалось.
Число погибших от коронавируса в Нью-Йорке достигло 5 489 человек
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: