Путин поручил организовать вступление РФ в Международную организацию по миграции

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Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить оформление вступления России в Международную организацию по миграции. Оно должно обеспечиваться в порядке, предусмотренном уставом данной организации, передает RT.

Доклад должен быть предоставлен до 1 декабря 2020 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, президент поручил МВД, МИД, Минздраву и Минтруду обеспечить эффективное участие страны в работе Международной организации по миграции. При этом должны быть учтены национальные интересы страны.

По второму распоряжению кабмину доклад надо предоставить до 15 февраля 2021 года.

Ранее Путин поручил организовать в школах мероприятия по изучению Конституции. 4 июля поправки вступили в силу.