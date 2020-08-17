Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава РФ подчеркнул важность обеспечения санитарной безопасности для российских туристов, прибывших на турецкие курорты. В связи с этим в ходе разговора отметили необходимость расширения сотрудничества между профильными ведомствами двух стран.

"Отмечена востребованность расширения сотрудничества по линии профильных ведомств в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, в том числе в связи с регистрацией в России вакцины для профилактики данного заболевания", – исходит из текста сообщения.

Помимо этого, Путин обсудил с Эрдоганом современное положение дел в Ливии. В ходе разговора была отмечена важность прекращения огня между противоборствующими сторонами, а также запуска прямых переговоров.

Помимо этого, был затронут "сирийский вопрос". В частности, стороны обсудили активизацию совместных усилий в борьбе с терроризмом. Помимо этого, Путин и Эрдоган поговорили по поводу других проблем ближневосточного урегулирования.

"Условлено о дальнейшей координации в интересах выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации, прежде всего принятого в Москве 5 марта 2020 года Дополнительного протокола к сочинскому Меморандуму 2018 года", – сообщили на сайте Кремля.

Ранее стало известно, что мэр курортного города Анталья Мухиттин Беджек заразился коронавирусом. Сообщалось, что его самочувствие удовлетворительное.

В Ассоциации туроператоров России рассказали, что в период с 10 по 12 августа в Турцию прибыли 63 тысячи граждан РФ. Наибольшим спросом у них пользуются курорты Эгейского побережья.

Полеты в курортные города Турции были возобновлены 10 августа. Самолеты курсируют из России в Анталью, Бодрум и Даламан.