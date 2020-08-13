Названо число туристов из РФ, прилетевших в Турцию на этой неделе

Фото: ТАСС/Diego Cupolo/DPA
Ассоциация туроператоров России заявила, что в Турции подсчитали число российских туристов, прибывших в страну за первые три дня с момента запуска чартерных рейсов. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным аналитиков, за период с 10 по 12 августа на турецкие курорты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону прилетели 63 тысячи туристов. Турпоток из РФ в три раза превышает украинский и в восемь – германский и британский.
Наибольшим спросом у туристов из России пользуются курорты Эгейского побережья. В частности, что 12 августа в местный Бодрум прибыли более чем 1 800 отдыхающих, что составляет 37% трафика в аэропорту этого региона.
По данным президента федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыра, на Эгейском побережье открыты только 40% гостиниц. Лучше ситуация обстоит на курортах Антальи, Бодрума, Фетхие и Даламана – тут открыто порядка 60% мест размещения. А лидирует регион Измир – гостей принимают 90% гостиниц.
10 августа Россия возобновила полеты в курортные города Турции. В связи с этим авиасообщение с Антальей, Бодрумом и Даламаном планировали возобновить свыше 10 российских авиакомпаний.
Кроме того, с 7 августа граждане России получили неограниченный доступ к поездкам в Черногорию. По инициативе местных властей въезд в страну осуществляется без каких-либо ограничений и дополнительных условий.
Для отдыха в Турции понадобятся маски и расширенные страховки
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