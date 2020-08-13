МИД РФ призывает россиян соблюдать меры медицинской безопасности при поездке в Турцию

Фото: Москва 24/Александр Горностаев
В МИД РФ призывают россиян, собирающихся в Турцию, соблюдать меры медицинской безопасности, сообщает РИА Новости.
С 1 августа Россия возобновила рейсы в Стамбул и Анкару, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты – в Бодрум, Анталью и Даламан.
"Россиян призываем внимательно отслеживать возможные изменения ситуации в данной стране и соблюдать правила медицинской безопасности", – отметили в МИД РФ.
В ведомстве напомнили, что сохраняется угроза рецидивов коронавируса. В Турции санитарно-эпидемиологическая обстановка остается непростой.
"Местные власти принимают соответствующие меры для предотвращения новых вспышек заболевания. Ежесуточно фиксируется около тысячи новых случаев заражения", – добавили в МИД.
Ранее россиянам, отправляющимся в Турцию, посоветовали оформлять расширенную туристическую страховку.
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