Граждане РФ смогут въезжать в Черногорию без ограничений с 7 августа

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Россияне смогут въезжать в Черногорию с 7 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров республики.
Уточняется, что для въезда в страну не будет существовать каких-либо ограничений и дополнительных условий. В правительстве Черногории рассказали, что въезд в страну также разрешен гражданам Азербайджана, Канады, Украины, Белоруссии и Зимбабве.
Ранее Национальный координационный совет при правительстве Черногории постановил включить Россию в список стран, гражданам которых будет разрешен въезд в страну без дополнительных условий. В черногорском управлении статистики отметили, что в 2019 году в индивидуальных объектах размещения проживали 1,35 миллиона туристов, среди которых 29,1% были россияне.
В связи с этим вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин спрогнозировал возобновление международного авиасообщения между РФ и Черногорией уже в августе.
В то же время консул Украины в республике Михаил Шматов выразил возмущение открытием границ страны для туристов из России. Он понадеялся, что эти дискриминационные условия для граждан Украины будут сняты.
В РФ международное авиасообщение было возобновлено с 1 августа. Первые рейсы отправились из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Ростова-на-Дону. Первыми странами, в которые россияне получили возможность вылететь, стали Великобритания, Танзания и Турция.
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