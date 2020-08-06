Граждане РФ смогут въезжать в Черногорию без ограничений с 7 августа

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россияне смогут въезжать в Черногорию с 7 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров республики.

Уточняется, что для въезда в страну не будет существовать каких-либо ограничений и дополнительных условий. В правительстве Черногории рассказали, что въезд в страну также разрешен гражданам Азербайджана, Канады, Украины, Белоруссии и Зимбабве.

Ранее Национальный координационный совет при правительстве Черногории постановил включить Россию в список стран, гражданам которых будет разрешен въезд в страну без дополнительных условий. В черногорском управлении статистики отметили, что в 2019 году в индивидуальных объектах размещения проживали 1,35 миллиона туристов, среди которых 29,1% были россияне.

В связи с этим вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин спрогнозировал возобновление международного авиасообщения между РФ и Черногорией уже в августе.

В то же время консул Украины в республике Михаил Шматов выразил возмущение открытием границ страны для туристов из России. Он понадеялся, что эти дискриминационные условия для граждан Украины будут сняты.

В РФ международное авиасообщение было возобновлено с 1 августа. Первые рейсы отправились из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Ростова-на-Дону. Первыми странами, в которые россияне получили возможность вылететь, стали Великобритания, Танзания и Турция.