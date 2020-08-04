Авиасообщение между РФ и Черногорией может быть возобновлено в августе – РСТ

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Авиасообщение между Россией и Черногорией может быть возобновлено уже в августе. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"Самим сейчас никак до Черногории не добраться. Я думаю, что в августе полеты в Черногорию возобновят. При этом будут учитываться встречные риски", – приводит Агентство "Москва" слова вице-президента РСТ.

Барзыкин добавил, что пока из-за отсутствия перелетов в Черногорию невозможно купить и путевки в эту страну.

Ранее Черногория разрешила россиянам въезд в страну без дополнительных условий в связи с COVID-19.