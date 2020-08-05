Украинский консул возмутился открытием Черногорией границ для россиян

Фото: ITAR-TASS/Денис Вышинский
Украинский консул в Черногории Михаил Шматов выразил возмущение открытием границ страны для туристов из России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на социальные сети дипломата.
Так, консул Украины обвинил Черногорию в дискриминации украинцев.
"Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в "зеленую" зону без всяких условий. Я напомню, что Украина <...> находится в ограниченных правах", – заявил Шматов.
Он также отметил, что открытие границ Черногории для граждан РФ было "вопросом времени и экономической целесообразности".
"Я очень надеюсь, что эти дискриминационные условия для наших граждан будут сняты", – подытожил Шматов.
Ранее Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) включил Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну. При этом для россиян отсутствуют дополнительные условия въезда на фоне ситуации с COVID-19.
Отмечается, что на данном этапе прямых рейсов между РФ и Черногорией пока нет.
Вместе с Россией в списке "зеленой" зоны оказался Азербайджан. Об этом также заявили в кабмине Черногории.
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