Украинский консул возмутился открытием Черногорией границ для россиян

Фото: ITAR-TASS/Денис Вышинский

Украинский консул в Черногории Михаил Шматов выразил возмущение открытием границ страны для туристов из России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на социальные сети дипломата.

Так, консул Украины обвинил Черногорию в дискриминации украинцев.

"Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в "зеленую" зону без всяких условий. Я напомню, что Украина <...> находится в ограниченных правах", – заявил Шматов.

Он также отметил, что открытие границ Черногории для граждан РФ было "вопросом времени и экономической целесообразности".

"Я очень надеюсь, что эти дискриминационные условия для наших граждан будут сняты", – подытожил Шматов.

Ранее Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) включил Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну. При этом для россиян отсутствуют дополнительные условия въезда на фоне ситуации с COVID-19.

Отмечается, что на данном этапе прямых рейсов между РФ и Черногорией пока нет.

Вместе с Россией в списке "зеленой" зоны оказался Азербайджан. Об этом также заявили в кабмине Черногории.