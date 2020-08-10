Россия возобновила полеты на курорты Турции

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Россия возобновляет авиасообщение с курортными городами Турции с 10 августа. Первые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону отправятся в Анталью.

Из Шереметьево вылетит самолет авиакомпании "Россия", из Пулково – лайнер Nordwind, из Ростова-на-Дону – рейс Azur Air.

С 1 августа начались полеты в Анкару и Стамбул, с 10 августа вновь можно направиться в Анталью, Бодрум и Даламан. В течение нескольких дней их планируют запустить больше десятка российских и три турецких авиакомпании.

Из Москвы будут доступны билеты "Аэрофлота" и "Победы", S7, "Уральских авиалиний", "России", а также Royal Flight, "Икара", Red Wings, Nordwind, Azur Air и iFly. Из Ростова-на-Дону рейсы организуют Nordwind, Red Wings, iFly и "Уральские авиалинии", из Санкт-Петербурга – они же и "Россия". Из турецких перевозчиков, по данным Росавиации, полеты с турецких курортов откроют Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines.

По требованию авиационных властей Турции все компании должны выделить в самолетах места для изоляции пассажиров с подозрением на коронавирус, преимущественно два последних ряда кресел с правой стороны. Кроме того, перевозчикам необходимо убрать из карманов впереди стоящих кресел печатные материалы.

Полеты были прерваны в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. С 1 августа Россия разрешила возобновить авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией, а с 15 августа должны возобновиться полеты в Швейцарию. С 7 августа граждане РФ смогут въезжать в Черногорию без ограничений и дополнительных условий. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией.

"Аэрофлот" отменит часть международных регулярных рейсов до конца августа. Изменения коснутся почти 90 направлений, среди которых Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселона, Бейрут, Берлин, Бишкек, Болонья, Брюссель, Будапешт, Бургас, Бухара, Бухарест, Валенсия, Варшава, Вашингтон, Вена, Венеция, Верона, Вильнюс, Гавана.

Будут приостановлены полеты в Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Дели, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Ираклион, Караганда, Кишинев, Копенгаген, Костанай. Пассажирам, приобретавшим билеты по этим направлениям после 1 мая, вернут деньги автоматически.