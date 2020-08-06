"Аэрофлот" отменит часть международных авиарейсов до конца лета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" отменит часть международных регулярных рейсов до конца августа. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

"Решение о корректировке программы международных рейсов принято с учетом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения", – заявили представители "Аэрофлота".

Известно, что изменения коснутся почти 90 направлений. Среди них: Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселона, Бейрут, Берлин, Бишкек, Болонья, Брюссель, Будапешт, Бургас, Бухара, Бухарест, Валенсия, Варшава, Вашингтон, Вена, Венеция, Верона, Вильнюс, Гавана.

Кроме того, приостановят полеты в Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Дели, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Ираклион, Караганда, Кишинев, Копенгаген, Костанай.

Как уточняют представители авиакомпании, пассажирам, приобретавшим билеты по этим направлениям после 1 мая этого года, вернут деньги автоматически. Речь идет о билетах, которые покупались на сайте авиакомпании или в контакт-центре.

При этом люди, купившие билеты по названным направлениям в период до 1 мая с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России возобновляется международное авиасообщение с 1 августа. Самолеты смогут отправиться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Ранее стало известно, что четыре авиакомпании начнут полеты за рубеж с 1 августа. На маршруты выйдут лайнеры компаний "Аэрофлот", "Победа", Turkish Airlines и Pegasus Airlines.