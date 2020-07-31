Четыре авиакомпании начнут полеты за рубеж с 1 августа

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Четыре авиакомпании будут первыми, кто начнет рейсы между РФ и зарубежными странами с 1 августа после официального возобновления международного авиасообщения. Об этом сообщает РИА Новости.

На маршруты выйдут лайнеры компаний "Аэрофлот", "Победа", Turkish Airlines и Pegasus Airlines.

Первый рейс "Аэрофлота" SU 2130 запланирован в аэропорту Шереметьево. Самолет Boeing 777 проследует из Москвы в Стамбул.

Туда же направятся и первые лайнеры "Победы" и Pegasus Airlines.

Что касается Turkish Airlines, то самолет этой авиакомпании прибудет в аэропорт Внуково в 1:20 субботы, 1 августа. На борту будет около 50 пассажиров.

Как рассказали в пресс-службе Росавиации, в дальнейшем число авиакомпаний, работающих на турецком направлении, вырастет.

С 10 августа объем регулярных и чартерных полетов в Турцию будет значительно увеличен. Планируют начать полеты российские авиакомпании "Сибирь", "Уральские авиалинии", Royal Flight, "Северный ветер", Azur Air, "Россия" и I fly", – рассказали в ведомстве.

Помимо полетов в Турцию, с 1 августа становятся разрешенными рейсы в Танзанию и Великобританию. Два регулярных рейса из Москвы в Лондон состоятся в этот день под эгидой "Аэрофлота". В дальнейшем перелеты также будет осуществлять British Airways.

Согласно планам, установленным в Роспотребнадзоре, россияне, прилетающие в страну из-за рубежа, должны будут заполнять анкету на портале госуслуг не позднее регистрации на рейс. В эту форму также надо будет внести результаты ПЦР-исследования на коронавирус.

