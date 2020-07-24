"Аэрофлот" возобновит сообщение с Лондоном и Стамбулом с 1 августа

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"Аэрофлот" отправит первые самолеты в Лондон и Стамбул 1 августа, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя компании Михаила Демина.
Он отметил, что открытие границ – важный и давно ожидаемый шаг для полноценного возобновления авиасообщения.
"Конечно, на полное восстановление потребуется время, тем не менее "Аэрофлот" всегда исходил из того, что мы должны поддерживать высокую степень операционной готовности к восстановлению полетов", – заявил Демин.
Он добавил, что компания ожидает дальнейших решений правительства по поводу возобновления международного авиасообщения.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России возобновляется международное авиасообщение с 1 августа. Первыми городами, откуда полетят самолеты в другие страны, станут Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры об открытии границ еще с 30 странами.
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