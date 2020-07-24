Россияне по прибытии в Британию будут соблюдать двухнедельный режим самоизоляции

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Граждане РФ, прибывшие в Великобританию, должны будут в течение двух недель пребывать в режиме самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство страны в Москве.

В дипломатическом учреждении отметили, что авиасообщение Великобритании с другими странами всегда оставалось и остается открытым.

"Мы рады приветствовать всех, кто хочет посетить Великобританию на законных основаниях. Напоминаем, что все пассажиры, прибывающие из России в Великобританию, должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней", – отметили в посольстве.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России возобновляется международное авиасообщение с 1 августа. Первыми городами, откуда полетят самолеты в другие страны, станут Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры об открытии границ еще с 30 странами.