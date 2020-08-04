Эксперт рассказал, когда лучше всего отдыхать в Черногории

Власти Черногории с 7 августа разрешили российским туристам въезд на территорию страны без ограничений и дополнительных условий. Разбираемся, во сколько обойдется отдых и что можно посмотреть.

Отдых без лишних сложностей

В пресс-службе кабинета министров Черногории сообщили, что с 7 августа россияне смогут въезжать в страну без каких-либо дополнительных условий и ограничений.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 рассказал, что виза для отдыха в республике не нужна. "Но в будущем при планировании поездок не надо забывать, что важно иметь при себе страховку, чтобы она включала в себя в том числе и лечение коронавируса", – подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что август в Черногории, как и на всех курортах, считается "высоким" месяцем. Для отдыха там также отлично подойдут сентябрь и октябрь, добавил Горин.



Однако авиасообщение с республикой пока не возобновлено. При этом источники в авиаотрасли сообщили ТАСС, что Россия может открыть международное сообщение со всеми странами с 11 августа, но окончательное решение еще не принято.

По данным специалистов онлайн-сервиса "Туту.ру", спрос на авиабилеты в этом направлении вырос в девять раз. Всего в Черногории два аэропорта – в Подгорице и Тивате. В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, что для посещения курортов в Которском заливе и Будванской ривьере лучше всего прилетать в Тиват, а к Улцинской и Барской ривьерам – в аэропорт в столице.

Билеты на прямые рейсы в Черногорию сейчас есть в продаже "Аэрофлота" (с 20 августа), Montenegro Airlines (с 19 августа) и "Уральских авиалиний" (с 21 августа). В среднем перелет в Тиват из Москвы в августе – сентябре обойдется в 21,3 тысячи рублей, а в Подгорицу – 30 тысяч за билет в обе стороны.



Номер в отеле в Тивате обойдется туристу в две тысячи рублей, в Которе или Будве стоимость жилья обойдется в 1,8 тысячи рублей, а в Подгорице – 1,4 тысячи рублей за сутки. Во многих гостиницах действует система "все включено".

Как правило, туристы приобретают путевки следующие курорты: Херцег-Нови, Тиват, Подгорицу, Будву, Бечичи, Ульцинь, – там песчано-галечные пляжи.

Большой популярностью у туристов пользуются экскурсии в национальные заповедники Черногории, в крупные курортные города-музеи и на острова.

Тем, кто предпочитает красивые пляжи, исторические достопримечательности и хочет окунуться в бурную ночную жизнь страны, стоит посетить Будву. Кроме того, город славится лучшими образцами средиземноморской архитектуры. Там же находится Морская крепость святой Марии или просто Цитадель.



Рекомендуют посетить и Скадарское озеро – самая популярная природная достопримечательность республики. Здесь можно кататься на лодке, ловить рыбу, купаться, жить в палатке.

Стоит обратить внимание и на каньон реки Тары. Здесь туристы смогут пройтись по высокому мосту и полюбоваться великолепными пейзажами.

Еще одним живописным местом в Черногории считается старинный Котор. Здесь можно прогуляться по узким улочками, по горной крепости Святого Иоанна, заглянуть в Церковь Святого Луки XIII века и кафедральный собор Святого Трифона.

Одно из главных преимуществ страны – небольшие расстояния, которые позволяют чередовать осмотр достопримечательностей и пляжные дни.



Соболева Илона