Венесуэльская Conviasa получила разрешение на прямые рейсы Каракас – Москва

Фото: ТАСС/EPA/RAYNER PEÑA R.
Венесуэльская государственная авиакомпания Conviasa получила разрешение на выполнение регулярных прямых рейсов между Москвой и Каракасом. Об этом сообщает РИА Новости.
"Венесуэльские власти назначили авиакомпанию Conviasa для выполнения пассажирских, грузовых и почтовых авиарейсов в РФ", – сообщили в пресс-службе Росавиации.
По данным ведомства, рейсы будут выполняться дважды в неделю, причем лайнеры будут следовать по маршруту Майкетия (аэропорт Каракаса) – Москва – Майкетия.
На данный момент авиасообщение между Россией и Венесуэлой закрыто из-за коронавируса. Кроме того, даже до ограничений между странами не было подобных прямых перелетов.
Как стало известно ранее, Кения открыла границы для граждан России, причем отменен даже обязательный карантин по прилете. Ассоциация туроператоров России уже опубликовала правила въезда в эту африканскую страну. Кроме того, следует учитывать, что полеты возможны только с пересадкой в Стамбуле.
С 7 августа россияне также получат возможность ездить в Черногорию без ограничений. Помимо них, разрешение на въезд выдадут гражданам Украины, Белоруссии, Канады, Азербайджана и Зимбабве.
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