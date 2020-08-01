Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией, сообщает пресс-служба кабмина.
"Россия снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией, введенные из-за ситуации с коронавирусом", – говорится в сообщении.
Решение об открытии границы с Абхазией приняли 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Ранее стало известно, что руководство Абхазии распорядилось продлить запрет на въезд граждан РФ вплоть до 4 августа. При этом эксперты Роспотребнадзора положительно оценили санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране.
С 15 августа Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией. Рейсы будут осуществляться один раз в неделю, гражданам доступен маршрут Москва – Женева – Москва.
Кроме того, возвращены полеты из России в Турцию, Танзанию и Великобританию. Их организуют из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С Турцией авиасообщение открывается в два этапа: с 1 августа можно отправиться в Стамбул и Анкару, с 10-го – в Анталью, Бодрум и Даламан.
В то же время Совет ЕС не добавил Россию в список стран, с которыми европейским государствам можно открыть внешние границы. В перечне остались Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай (при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ).
Россияне, прилетающие из-за рубежа, должны будут заполнять анкету на портале госуслуг не позднее регистрации на рейс. В течение трех дней со дня прибытия на территорию страны нужно будет обследоваться на COVID-19 методом ПЦР. Результат следует разместить в специальной форме на портале.
При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия россиянам необходимо обратиться за медицинской помощью без посещения больниц. Обязательная двухнедельная самоизоляция возвращающихся в страну вывозными рейсами отменена.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: