Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией, сообщает пресс-служба кабмина.

"Россия снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией, введенные из-за ситуации с коронавирусом", – говорится в сообщении.

Решение об открытии границы с Абхазией приняли 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Ранее стало известно, что руководство Абхазии распорядилось продлить запрет на въезд граждан РФ вплоть до 4 августа. При этом эксперты Роспотребнадзора положительно оценили санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране.

С 15 августа Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией. Рейсы будут осуществляться один раз в неделю, гражданам доступен маршрут Москва – Женева – Москва.

Кроме того, возвращены полеты из России в Турцию, Танзанию и Великобританию. Их организуют из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С Турцией авиасообщение открывается в два этапа: с 1 августа можно отправиться в Стамбул и Анкару, с 10-го – в Анталью, Бодрум и Даламан.

В то же время Совет ЕС не добавил Россию в список стран, с которыми европейским государствам можно открыть внешние границы. В перечне остались Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай (при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ).

Россияне, прилетающие из-за рубежа, должны будут заполнять анкету на портале госуслуг не позднее регистрации на рейс. В течение трех дней со дня прибытия на территорию страны нужно будет обследоваться на COVID-19 методом ПЦР. Результат следует разместить в специальной форме на портале.

При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия россиянам необходимо обратиться за медицинской помощью без посещения больниц. Обязательная двухнедельная самоизоляция возвращающихся в страну вывозными рейсами отменена.