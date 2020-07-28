Власти Абхазии продлили ограничения на въезд в республику из-за коронавируса
Абхазия продлила ограничения на пересечение границы с Россией из-за ситуации с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба президента республики.
Ограничения будут действовать до 4 августа. Ранее представители Роспотребнадзора, находившиеся с 23 по 26 июля с инспекцией туристических объектов в Абхазии, посчитали эпидемиологическую обстановку благополучной. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 там составляет 63, выздоровели 37 пациентов, двое скончались.
22 июля стало известно, что президент Абхазии Аслан Бжания выступил за поэтапное снятие ограничений на пересечение госграницы. В заявлении на сайте кабмина говорилось, что республика готова к этому в любое время.
С 1 августа из России будут восстановлены полеты в Турцию, Танзанию и Великобританию. Они начнут осуществляться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Россияне, прибывшие в Британию, должны будут в течение двух недель пребывать в режиме самоизоляции. Из турецких городов с 1 августа можно будет направиться только в Стамбул и Анкару, с 10 августа перечень расширят.
В МИД РФ рассчитывают расширить список стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение, в ближайшие недели. По некоторым данным, на следующем этапе Россия может вернуть полеты в Южную Корею и на Мальдивы. Источник в туристической отрасли рассказал Москве 24, что в перечне могут также оказаться ОАЭ и Куба.
Страны ЕС открывать границы с Россией не планируют. Ожидается, что вскоре Брюссель обнародует обновленный список государств, в следующий раз его пересмотрят в середине августа.
Первая версия так называемого белого списка была утверждена Советом ЕС 30 июня, в него включили 14 стран. В середине июля Совет ЕС исключил из него Сербию и Черногорию.
И. о. заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин объяснил, что каждая страна руководствуется своими санитарно-эпидемиологическими нормами и оценивает, с какой стороны готова принимать пассажиров с наименьшими ограничениями. Так же поступает и Россия, добавил он.
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