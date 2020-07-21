Абхазия продлила ограничения на въезд до 28 июля

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Абхазия продлила ограничения на въезд в страну до 28 июля в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщается на сайте президента страны Аслана Бжании.

Отмечается, что распоряжение не распространяется на работников дипломатических учреждений иностранных государств, а также военнослужащих пограничного управления ФСБ России в Абхазии. Кроме того, въезд в страну доступен для международных грузовых перевозок и представителей объединенной российской военной базы.

В настоящий момент в Абхазии всего зафиксировали 38 случаев коронавирусной инфекции. 37 пациентов выздоровели от COVID-19, 1 человек скончался в результате осложнений, вызванных заболеванием.

Ранее Абхазия называла условия для размещения туристов в стране. В частности, согласно им, въезжающим было бы необходимо предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус. Документ должен быть получен не позднее чем за три дня до заезда.