Сенаторы могут разработать новый закон о туризме – Святенко

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Закону о туризме требуется обновление, при этом сенаторы готовы поучаствовать в разработке нового документа. Об этом рассказала глава социального комитета Совета Федерации РФ Инна Святенко, передает РИА Новости.
На совете законодателей 17 июля запланировано обсуждение темы развития внутреннего туризма. "Действующий в настоящее время закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" был принят в 1996 году. Во многом указанный закон сориентирован на защиту прав российских туристов при выездном туризме", – обращает внимание Святенко.
Как отмечает глава социального комитета СФ, надо обеспечить условия для восстановления внутреннего и въездного туризма. "Наш комитет готов принять участие в разработке нового закона о туризме", – уточнила Святенко.
Российский сенатор подчеркнула, что приоритетом при организации путешествий должна стать безопасность, а также применение информационных технологий.
"Значительную роль в развитии туристской индустрии сыграет создание правового статуса деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников", – сказала Святенко.
Ранее в АТОР спрогнозировали, когда туротрасль России выйдет на докризисный уровень. "Процесс восстановления на докризисные показатели точно продлится до конца 2021 года или до середины 2022 года", – поделилась исполнительный директор организации Майя Ломидзе.
Помимо того, Роспотребнадзор рекомендовал возобновить полеты в 13 стран. В первой очереди популярных курортных направлений нет.
В АТОР заявили, что россияне не откажутся от поездок по стране после открытия границ
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