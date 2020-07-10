Росавиация направила ряду стран предложения по возобновлению авиарейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Росавиация направила обращения авиавластям ряда стран предложение по возобновлению перелетов. Об этом
сообщается на официальном сайте ведомства. При этом некоторые из стран уже направили ответные предложения.
"Авиационными властями России проводятся дополнительные консультации с авиационными властями данных государств по уточнению взаимных требований сторон, выполнение которых позволит принимать решения об открытии двухсторонних воздушных сообщений", – добавили в Росавиации.
Известно, что Федеральное агентство воздушного транспорта осуществляет комплекс мер, которые нужны для возобновления авиасообщения с иностранными государствами. В частности, была разработана матрица поэтапного возобновления авиасообщения с заграничными странами.
В рамках первого этапа предусматривается открытие воздушного сообщения с государствами, где наиболее благоприятные санитарно-эпидемиологические условия. Подчеркивается, что дальнейшая работа по возобновлению международных авиаперевозок строится на основе взаимности.
Ранее стало известно, что въезжающие в Россию иностранцы должны будут сдать тест на COVID-19 до приезда. Для прибывающих в страну людей отменят двухнедельный карантин.
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