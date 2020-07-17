В АТОР спрогнозировали, когда туротрасль России выйдет на докризисный уровень

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Туристическая отрасль РФ после пандемии коронавирусной инфекции может выйти на докризисный уровень к середине 2022 года. С данным прогнозом выступила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, передает Агентство "Москва".

"В полном объеме без изменений отрасль не останется. Процесс восстановления на докризисные показатели точно продлится до конца 2021 года или до середины 2022 года", – поделилась Ломидзе в ходе онлайн-форума "Россия: Туризм 2020".

По словам Ломидзе, все меры безопасности, которые разработали в Роспотребнадзоре, являются важными для туристической индустрии. "Больше всего пугает фраза, что вирус с нами надолго и нужно приспосабливаться", – отмечает исполнительный директор АТОР.

В России выявлено 759 203 случая COVID-19, вылечились 539 373 человека, скончались 12 123.

Ранее стало известно, что прилетевшим из-за границы россиянам надо будет заполнить форму на госуслугах. В дальнейшем заполненные анкеты передаются в территориальные органы Роспотребнадзора.

Кроме того, допускалось, что авиасообщение России с рядом стран может быть возобновлено в августе. Росавиация уже направила обращения с предложениями возобновления полетов ряду стран.