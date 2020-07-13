Авиасообщение России с рядом стран может быть возобновлено в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в эфире радиостанции "Москва FM" заявил, что Россия, возможно, возобновит авиасообщение с некоторыми странами в августе этого года.
Переговоры с другими странами о возобновлении пассажирских авиаперевозок планируется начать 15 июля. Это будет происходить только с теми странами, где наблюдается благоприятная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.
"С августа вполне возможно, например, в Венгрию, но и пляжные направления, может быть, в Турцию. Но для этого и у нас уровень зараженности должен быть минимальным", – рассказал Барзыкин.
Росавиация уже направила обращения с предложениями возобновления полетов ряду стран. От некоторых поступили ответные сообщения о заинтересованности.
Россия отменила международное авиасообщение с 27 марта. Также было сокращено количество вывозных рейсов по возвращению граждан в РФ.
В России зафиксировано 733 699 случаев заражения COVID-19, из них вылечился 504 021 человек, скончались – 11 439. В Москве с 13 июля открываются вузы и образовательные учреждения, парки и детские лагеря. На улицах больше необязательно носить средства индивидуальной защиты, а вот в магазинах, общественном транспорте, поликлиниках и больницах все еще рекомендовано находиться в масках, перчатках, а также сохранять безопасную дистанцию.
Туроператоры предложили расширить список стран для возобновления рейсов
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