В России выявили 6 537 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России выявили 6 537 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 25,6% не имели клинических проявлений.

COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах. На Москву приходится 672 случая, на Санкт-Петербург – 291, Ханты-Мансийский АО – 270, Алтайский край – 235, Свердловскую область – 218, Нижегородскую область – 212, Ямало-Ненецкий АО – 205, Иркутскую область – 203 и Московскую область – 196.

В Мурманской области зарегистрировали 179 новых случаев коронавируса, в Архангельской области – 134, в Челябинской области – 132, в Красноярском крае – 128, в Хабаровском крае – 121, в Воронежской области – 119, в Новосибирской области – 112, в Ульяновской области – 111, в Оренбургской области – 102, в Ростовской области – 97, в Омской области – 95.

На Саратовскую область пришлось 89 новых пациентов, на Волгоградскую область – 88, Тюменскую область – 85, Ставропольский край – 75, Самарскую область – 72, Пермский край – 71, Тульскую область – 68, Томскую и Сахалинскую области – по 67, Ивановскую область, Краснодарский край и Курганскую область – по 64, Республику Коми – 59, Чувашию – 56, Кировскую область и Приморский край – по 54.

В Кемеровской области зафиксировали 51 случай, в Орловской области – 49, Белгородской и Калужской областях – по 48, в Брянской и Ленинградской областях – по 47, в Дагестане, Башкирии, Республике Горный Алтай и Амурской области – по 46 , во Владимирской области, Удмуртии, Хакасии, Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия) – по 45, в Камчатском крае – 44, Кабардино-Балкарии – 42, Тамбовской области – 41.

На Республику Тыва пришлось 40 случаев, на Смоленскую и Ярославскую области – по 39, на Рязанскую область – 38, Новгородскую область – 37, Мордовию и Бурятию – по 36, Ненецкий автономный округ, Пензенскую и Липецкую области, Калмыкию и Астраханскую область – по 33.

В Курской области и Татарстане зарегистрировали по 32 новых пациента, в Тверской и Псковской областях – по 31, Республике Марий Эл – 29, в Вологодской области – 27, Карачаево-Черкесии – 21, Магаданской области – 17, в Адыгее, Ингушетии, Северной Осетии и Крыму – по 16, в Карелии – 15, Калининградской области – 12, в Костромской области – 11, Чечне и Севастополе – по 10, Еврейской АО – 6.

Всего в России зарегистрировали 733 699 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки скончались 104 человека, за весь период – 11 439 человек. За прошедшие сутки выписали по выздоровлении 2 960 человек, за все время – 504 021.

Ранее сообщалось, что в Первом МГМУ имени Сеченова успешно завершили испытания первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. Добровольцы провели длительный период в изоляции, соблюдая ограничения в контактах с внешним миром до начала испытаний. Дальнейший план разработки вакцины будет определен разработчиком.

