Россияне пожаловались на проблемы с заселением в отели в Турции

Российские туристы, отправившись в Турцию, выяснили, что их там никто не ждет. Всему виной продажа номеров в отелях, которая превышает реальный гостиничный фонд, передает телеканал Москва 24.

Сестры Ирина и Елена заплатили 136 тысяч за гостиницу, но автобус, забравший их из аэропорта, почему-то проехал мимо пятизвездочного отеля. Девушкам и еще четырем туристам объявили: "Отель на стопе".

"Мы видели в социальных сетях прекрасно, что отель "Хилтон" на данный момент работал и там проживало много туристов. Но нас привезли в "Гравиль отель". Мы отказались выходить из автобуса и требовали, чтобы нас отвезли в "Хилтон", – поделились пострадавшие.

Им предложили на замену другой – неподалеку, той же "звездности". Но сестры платили за "Хилтон" и жить были согласны только там.

Они сменили трех гидов, договорились с водителем и отправились к ресепшену желанного отеля. Однако туристок там не ждали.

Татьяна бронировала премиум-отель. Несколько часов сотрудники переносили заселение, а потом заявили, что жить придется в другом, спокойном отеле: его любят пенсионеры и кормят там отлично.

Девушка показала свою порцию еды: там оказалась примерно одна ложка риса.

"Слетать.ру" говорят: "Такого не может быть, и вы врете, и вообще "Адам и Ева", он открыт". "Слетать.ру" нам сказали, что мы их обманываем", – сообщила Татьяна.

Причиной проблем туристов стал овербукинг.

"Вины здесь ничьей нет. Дело в том, что туроператоры, турагенты работают в такой, я бы сказала, заштатной для себя ситуации в связи с коронавирусом", – объясняет PR-директор туроператора Светлана Баранова.

По закону отель имеет право отменить уже подтвержденную бронь за два дня до заезда, но сообщить об этом у всех получается в разные сроки – иногда лично, по факту. Стандартный объем размещения в этом году приходится экстренно сокращать.

"На данный момент отелям рекомендовано заполняться не более чем на 80% для того, чтобы обеспечить необходимую безопасность и социальную дистанцию в отеле, так как часть номерного фонда необходимо оставить пустой для обсервации", – сообщает административный директор турагентства Александра Дмитриева.

Если вы уже приземлились, а речи о забронированном отеле не идет, следует позвонить в клиент-сервис по бесплатному номеру телефона на ваучере. Вас обязаны поселить неподалеку – в комплексе той же "звездности" или выше.

Если такая замена вас не устраивает, решать проблему придется в индивидуальном порядке, с туроператором. Алгоритм действий на случай овербукинга должен быть прописан в договоре. Проверяйте все условия заранее или отправляйтесь в новый отель.