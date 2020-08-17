Мэр турецкой Антальи заразился коронавирусом

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Мэр популярного курортного города Анталья в Турции Мухиттин Бёджек заразился коронавирусом. Об этом сообщает News.ru.

Глава города рассказал о случившемся на своей странице в Twitter. Он написал, что его самочувствие удовлетворительное, а настроение хорошее.

"Я изолирован в больнице, за моим состоянием наблюдают врачи. Пожалуйста, соблюдайте правила использования масок, гигиены и социальной дистанции", – отметил мэр в социальной сети.

Бёджек надеется, что в скором времени сможет вернуться к работе.

Ранее COVID-19 заразился актер Антонио Бандерас. Шестидесятилетний испанец заявил об этом также в соцстях. Болезнь вынудила его праздновать свой день рождения на карантине.

