Футболисты "Атлетико" Корреа и Врсалько заразились коронавирусом

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Футболисты испанского "Атлетико" полузащитник Анхель Корреа и защитник Шиме Врсалько заразились коронавирусом, сообщает ТАСС.

У обоих спортсменов болезнь протекает бессимптомно. Сейчас они находятся дома на самоизоляции.

13 августа "Атлетико" сыграет с германским "Лейпцигом" в четвертьфинале Лиги чемпионов. В Лиссабон отправится 21 игрок основной команды и несколько футболистов молодежного состава.

Лигу чемпионов приостановили в марте из-за пандемии. Матчи возобновились 7 августа. Начиная с четвертьфинала все игры будут проходить в Лиссабоне в формате одноматчевого противостояния без зрителей.

Оргкомитет чемпионата Европы по футболу – 2020 получил право организовать в Санкт-Петербурге финал Лиги чемпионов 2022 года.

Изначально главный матч международного европейского клубного турнира должен был состояться в Санкт-Петербурге в 2021 году. Однако из-за пандемии коронавируса ранее установленные даты перенесли, и поэтому в будущем году финал примут в Стамбуле.

Розыгрыш Лиги чемпионов 2020 года возобновится 7 августа матчами "Ювентус" – "Лион" и "Манчестер Сити" – "Реал Мадрид". Ранее турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Распространение инфекции также стало причиной переноса Чемпионата Европы по футболу. Первенство теперь состоится в 2021 году. Первый матч запланирован на 11 июня.

