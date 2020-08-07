Финал Лиги чемпионов – 2022 пройдет в Санкт-Петербурге

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Оргкомитет чемпионата Европы по футболу – 2020 получил право организовать в Санкт-Петербурге финал Лиги чемпионов 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Участникам заседания пришлось заглянуть и дальше – в 2022 год, когда Санкт-Петербург ждет еще одно важное футбольное событие – финал Лиги чемпионов УЕФА. Право провести главный матч европейского клубного футбола также доверено Оргкомитету ЕВРО-2020", – рассказали в Минспорта РФ.

Изначально главный матч международного европейского клубного турнира должен был состояться в Санкт-Петербурге в 2021 году. Однако из-за пандемии коронавируса ранее установленные даты перенесли, и поэтому в будущем году финал примут в Стамбуле.

Розыгрыш Лиги чемпионов 2020 года возобновится 7 августа матчами "Ювентус" – "Лион" и "Манчестер Сити" – "Реал Мадрид". Ранее турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Распространение инфекции также стало причиной переноса Чемпионата Европы по футболу. Первенство теперь состоится в 2021 году. Первый матч запланирован на 11 июня.

