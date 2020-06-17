Евро-2020 начнется 11 июня 2021 года

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Чемпионат Европы по футболу начнется 11 июня 2021 года, сообщает РИА Новости.

Завершится турнир 11 июля 2021 года финалом, который пройдет на стадионе Уэмбли в Лондоне. Соответствующие даты утвердил исполком УЕФА.

Сообщается, что турнир пройдет в 12 городах: Санкт-Петербург (Россия), Лондон (Англия), Рим (Италия), Мюнхен (Германия), Копенгаген (Дания), Баку (Азербайджан), Амстердам (Нидерланды), Бильбао (Испания, Глазго (Шотландия), Будапешт (Венгрия), Дублин (Ирландия) и Бухарест (Румыния).

17 марта УЕФА принял решение о переносе Евро-2020 на лето 2021 года из-за коронавируса. В связи с этим болельщикам, которые не смогут поехать на турнир в следующем году, пообещали вернуть деньги за билеты.

Что касается перенесенного турнира, то 28 апреля было принято решение, что он сохранит старое название Евро-2020.